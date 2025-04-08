Самозапретом на кредиты воспользовались почти 9 млн россиян

23:11, 08 апреля 2025, ПАИ

Порядка 9 миллионов россиян воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, пишут «Известия».

«На данный момент оформлено почти 9 миллионов самозапретов: 8 миллионов 700 тысяч. Это за очень короткий период – чуть больше месяца», – уточнила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что граждане активно используют инструменты, которые помогают им защититься от мошенников.

Напомним, с 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредитование через «Госуслуги» – это должно защитить граждан от мошеннических займов. Однако с помощью этой же услуги злоумышленники берут кредиты на своих жертв.