Самозапретом на кредиты воспользовались почти 9 млн россиян
Порядка 9 миллионов россиян воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, пишут «Известия».
«На данный момент оформлено почти 9 миллионов самозапретов: 8 миллионов 700 тысяч. Это за очень короткий период – чуть больше месяца», – уточнила глава ЦБ.
Она подчеркнула, что граждане активно используют инструменты, которые помогают им защититься от мошенников.
Напомним, с 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредитование через «Госуслуги» – это должно защитить граждан от мошеннических займов. Однако с помощью этой же услуги злоумышленники берут кредиты на своих жертв.
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