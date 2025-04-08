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Общество

Миф о всеобщем весеннем авитаминозе развеяла врач

Распространённое мнение о том, что весной у всех людей наблюдается нехватка витаминов, не соответствует действительности, сообщила в интервью «Известиям» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

Она объяснила, что проблема авитаминоза весной актуальна не для всех. По её словам, этот стереотип сформировался в те времена, когда были проблемы с сезонными продуктами. Однако современный ритм жизни и доступность разнообразной пищи изменили ситуацию.

«Сегодня не все люди испытывают дефицит витаминов весной. Всё зависит от того, как человек питается», – подчеркнула Елена Устинова.

Ранее сообщалось, что врач назвал способ улучшить пищеварение.

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