Миф о всеобщем весеннем авитаминозе развеяла врач

23:54, 08 апреля 2025, ПАИ

Распространённое мнение о том, что весной у всех людей наблюдается нехватка витаминов, не соответствует действительности, сообщила в интервью «Известиям» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

Она объяснила, что проблема авитаминоза весной актуальна не для всех. По её словам, этот стереотип сформировался в те времена, когда были проблемы с сезонными продуктами. Однако современный ритм жизни и доступность разнообразной пищи изменили ситуацию.

«Сегодня не все люди испытывают дефицит витаминов весной. Всё зависит от того, как человек питается», – подчеркнула Елена Устинова.

Ранее сообщалось, что врач назвал способ улучшить пищеварение.