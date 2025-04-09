Вильфанд заявил, что температура в России в первом квартале 2025 года оказалась выше нормы

08:33, 09 апреля 2025, ПАИ

В первом квартале 2025 года по всей территории России была зафиксирована средняя температура, превышающая климатическую норму на 1-4 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что за первый квартал текущего года в Центральном федеральном округе во всех субъектах температура в среднем была на 4 градуса выше нормы, что является очень редким случаем для этого сезона. По его словам, в Северо-Западном федеральном округе ситуация была аналогичной и температура там превышала норму на 3-4 градуса. В республиках Северного Кавказа температура была выше нормы на 1-1,5 градуса, а в Южном федеральном округе она превысила норму на 2-3 градуса за прошедшие три месяца.

Роман Вильфанд сообщил, что в Приволжском федеральном округе во всех субъектах температура была на 4 градуса выше нормы. На Урале средние показатели превысили норму на 3-4 градуса. В Сибирском федеральном округе за три месяца температура также оказалась выше нормы на 3-4 градуса, а в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях – на 5 градусов.

На Дальнем Востоке температура превышала норму на 1-2 градуса, в то время как в Бурятии, на Сахалине и в Приморском крае отклонение составило 2 градуса. Однако в Магаданской области за первый квартал этого года температура была ниже нормы на 2 градуса, что делает этот регион единственным с отрицательной аномалией.

Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается облачная погода. Температура воздуха днём составит от 0 до +5 градусов. Днём синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.