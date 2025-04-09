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Общество

За ночь над регионами России сбили 158 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны с 20:00 8 апреля до 6:00 9 апреля перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

67 дронов сбили над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 – над Северной Осетией, 11 – над Воронежской областью, 10 – над Курской областью, семь – над акваторией Азовского моря, шесть – над акваторией Чёрного моря, пять – над Белгородской областью, три – над Крымом, два – над Пензенской областью и ещё по одному БПЛА уничтожили над Ставропольским краем, Саратовской и Орловской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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