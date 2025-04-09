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Происшествия

15 пожаров произошло в Псковской области за сутки

Четыре техногенных и 11 ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области 8 апреля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар на улице Медовой в деревне Земляничино. Фото: ПАИ

Три техногенных пожара, предварительно, произошло из-за короткого замыкания: два жилых дома горели на улице Медовой в деревне Земляничино Великолукского района и в деревне Долгая Великолукского района, а также в нежилом здании на улице Красногородской в Опочке огонь повредил потолок.

Кроме того, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла сгорел жилой дом площадью 130 квадратных метров в деревне Берёзка в Себежском районе.

Также ликвидировали 11 ландшафтных пожаров на площади 9,88 гектара: четыре – в Псковском районе и по одному в Дедовичах, Красногородске, Кунье, Невеле, Острове, Палкино и Себеже.

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