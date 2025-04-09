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Опубликованы работы юных художников Псковской области, посвящённые Александру Невскому

Часть работ, присланных юными художниками Псковской области на Межрегиональный конкурс рисунков «Александр Невский – герой на все времена», опубликовал региональный комитет по культуре.

  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Работы детей
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области

Конкурс рисунков является одним из блоков в программе XXIII Александро-Невских юношеских чтений «Александр Невский и его современники в истории и культуре».

Чтения пройдут завтра, 10 апреля, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, где, в частности, назовут победителей конкурса рисунков.

Также в рамках чтений состоятся лекция писателя, журналиста, исследователя, одного из создателей «Музея Ледового побоища. Самолва» Владимира Потресова, научно-практическая юношеская конференция на тему «Александр Невский и его современники в истории и культуре», лекция-дискуссия «Александр Невский – взгляд с разных сторон», историческая игра «Герои на все времена».

Вход на мероприятие свободный.

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Опубликованы работы юных художников Псковской области, посвящённые Александру Невскому
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