Запрет хоронить домашних животных: как теперь прощаться с любимцами и не получить штраф

16:55, 09 апреля 2025, ПАИ

Как хоронить домашних животных по правилам и без штрафа, объяснил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

«Уже на протяжении пяти лет в России было запрещено захоранивать домашних животных. С 1 марта приказ обновили, подтвердив этот запрет», – отметил гость студии.

На территории Псковской области этот вопрос уже успешно решается третий год. Псковская областная ветлаборатория приобрела два инсинератора, которые бездымно уничтожают тела без вреда природе. Также с 1 апреля эта услуга появилась в Великих Луках, тела животных собирают и перевозят для утилизации в Псков.

Кроме того, на территории региона есть места для уничтожения биологических отходов на ветеринарных станциях, где есть крематоры. «Мы и далее планируем развивать эту деятельность», – подчеркнул Валерий Удалов.

Услуга по безопасной утилизации платная. За килограмм животного придётся отдать порядка 120 рублей. Вместе с этим любой собственник вправе сам приобрести крематор или инсинератор для этих целей.

За нарушение порядка захоронения домашних животных положен штраф как физическим, так и юридическим лицам. Вопрос того, как искать тех, кто хоронит домашних животных самостоятельно, пока закрыт не полностью. Определять это станет проще после того, как будет сформирован учёт животных. По сельскохозяйственным животным он уже налажен, а по домашним пока только в процессе.