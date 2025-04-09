Первый в Псковской области молодёжный клуб при кадровом центре «Работа России» открылся в Великих Луках

18:18, 09 апреля 2025, ПАИ

Первый в Псковской области молодёжный клуб «ПрофСтарт» при кадровом центре «Работа России» открылся в Великих Луках 9 апреля. На первое заседание пришли 20 молодых активистов, сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Клуб создан для содействия занятости, повышения конкурентоспособности молодёжи, стимулирования интереса к востребованным профессиям и отраслям, а также для снижения оттока молодёжи в крупные города. Он будет работать с разными возрастными группами и учитывать их потребности.

Основные направления работы – взаимодействие с образовательными учреждениями, работодателями и партнёрами, проведение мероприятий не реже раза в месяц. В совет клуба входят десять представителей общественных организаций и три специалиста центра.

«Вы первые участники молодёжного клуба, но это только начало. Именно вам предстоит задавать темп развитию молодёжного клуба, формируя будущее молодёжи в родном городе и районе», – обратился к собравшимся на первой встрече руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин.

На стратегической сессии участники определили девять ключевых проблем, таких как отсутствие информации о вакансиях и неосознанный выбор профессии. Для их решения предложены конкретные мероприятия, включая профориентацию в школах и медиапродвижение востребованных профессий.

Клуб создаст информационное пространство, помогающее молодым людям строить карьерный маршрут, осваивать технологии поиска работы и самопрезентации, а также делиться успешным опытом трудоустройства.

Ранее сообщалось, что 21 кадровый центр «Работа России» открыт в Псковской области по нацпроекту.