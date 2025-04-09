Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врачи спасли зрение не снимавшему три месяца линзы подростку

Специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 16-летнему пациенту, который в течение трёх месяцев не снимал контактные линзы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Подросток сам рассказал врачам, что не снимал линзы для ежедневной замены в течение трёх месяцев. В левом глазу у него обнаружили язву роговицы, а в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которая была частично покрыта новыми тканями.

«Из-за язвы существовала высокая вероятность перфорации и расплавления слоёв роговицы, что могло привести к серьёзному воспалению и даже к слепоте», – приводит слова офтальмолога Ксении Тарасковой сайт Министерства здравоохранения Московской области.

Читайте также: врач назвал способ улучшить пищеварение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 апреля 2025

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте ректора ПсковГУ на два месяца
09 апреля 2025

Реализацию проектов в сфере кинематографии на Псковской земле обсудили Михаил Ведерников и Карен Шахназаров
09 апреля 2025

В Новоржевском округе проводится противопожарная опашка населённых пунктов
09 апреля 2025

С 14 апреля в УГХ Пскова начнут принимать заявки на городской конкурс проектов ТОС
09 апреля 2025

Дорогу вдоль переулка Олега Зобова и улицы Комдива Кирсанова приведут в порядок в Пскове
09 апреля 2025

О захоронении домашних животных, бешенстве и отловах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
09 апреля 2025

С РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере организации профпереподготовки участников СВО
09 апреля 2025

Пусть всегда будет солнце: концертную программу к 9 Мая готовит детский духовой оркестр имени Александра Роора

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...