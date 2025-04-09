Врачи спасли зрение не снимавшему три месяца линзы подростку

20:58, 09 апреля 2025, ПАИ

Специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 16-летнему пациенту, который в течение трёх месяцев не снимал контактные линзы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Подросток сам рассказал врачам, что не снимал линзы для ежедневной замены в течение трёх месяцев. В левом глазу у него обнаружили язву роговицы, а в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которая была частично покрыта новыми тканями.

«Из-за язвы существовала высокая вероятность перфорации и расплавления слоёв роговицы, что могло привести к серьёзному воспалению и даже к слепоте», – приводит слова офтальмолога Ксении Тарасковой сайт Министерства здравоохранения Московской области.

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