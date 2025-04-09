В Госдуме объяснили значимость закона о переподготовке педагогов

21:28, 09 апреля 2025, ПАИ

Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, позволит навести порядок в системе и сделать профессию более требовательной к уровню знаний и источнику подготовки специалистов. Об этом 9 апреля в интервью «Известиям» рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

Ранее в этот же день депутаты Госдумы большинством голосов приняли соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Суть нововведений заключается в следующем: чтобы навести порядок в системе образования, теперь, если учитель направлен работодателем, он может повысить квалификацию только по своему предмету или пройти переподготовку, если хочет сменить направление, например, с преподавания в начальных классах на администрирование школы. Каждый новый профессиональный шаг должен быть обоснован конкретной программой, а не просто прохождением курсов, как это было раньше, пояснил депутат.

Если человек хочет работать учителем, он должен будет пройти переподготовку не в любом месте, а только в образовательных учреждениях, которые находятся под государственным контролем, – в государственных, муниципальных или тех, где государство либо участвует в управлении, либо напрямую финансирует.

Это не запрет на другие формы подготовки, но вводятся чёткие рамки для доступа к профессии, чтобы избежать ситуаций, когда педагогом может стать любой, у кого есть документ. Закон не распространяется на тех, кто уже прошёл обучение: они сохраняют свои документы.

Ранее сообщалось, что правительство Псковской области подписало соглашение с РАНХиГС о сотрудничестве в сфере организации профпереподготовки участников СВО.