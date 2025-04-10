За ночь над регионами России сбили 42 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
13 дронов сбили над Брянской областью, 12 – над Калужской областью, семь – над Курской областью, по четыре беспилотника уничтожили над территориями Крыма и Белгородской области, по одному – над Московской и Орловской областями.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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