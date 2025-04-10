ПсковГУ выиграл ещё один грант

07:38, 10 апреля 2025, ПАИ

Команда Псковского государственного университета вошла в число победителей Смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях высшего образования, организованного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках гранта планируется создать условия для популяризации систематических самостоятельных занятий спортом и здорового образа жизни среди студентов через развитие инфраструктуры в общежитиях. Планируется проведение спартакиады среди студенческих общежитий ПсковГУ, ремонт и оснащение спортивных комнат, а также другие мероприятия, направленные на увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой.

Размер гранта составил пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что проект «Центр физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения» ПсковГУ был поддержан Минобрнауки России в 2023 году.