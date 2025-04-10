ПсковГУ выиграл ещё один грант
Команда Псковского государственного университета вошла в число победителей Смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях высшего образования, организованного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В рамках гранта планируется создать условия для популяризации систематических самостоятельных занятий спортом и здорового образа жизни среди студентов через развитие инфраструктуры в общежитиях. Планируется проведение спартакиады среди студенческих общежитий ПсковГУ, ремонт и оснащение спортивных комнат, а также другие мероприятия, направленные на увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой.
Размер гранта составил пять миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что проект «Центр физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения» ПсковГУ был поддержан Минобрнауки России в 2023 году.
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