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Участник чемпионата Европы из Великих Лук Илья Силаев высказался о добавлении стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

Добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу прокомментировал участник недавно прошедшего чемпионата по стрельбе из лука в помещении из Великих Лук Илья Силаев в беседе с корреспондентом ПАИ.

На фото: Илья Силаев. Фото предоставил сам спортсмен

«Это очень хорошая новость. Мы все очень рады этому. Будет очень интересно посмотреть на ребят, как они будут выступать. До этого ходили слухи, что блочный лук хотят ввести в программу летних Олимпийских игр, но на дистанции 18 метров, чтобы кардинально показать разницу между классическим и блочным луком. Но так как ввели командный микст в блоке на Олимпиаду, я думаю, что всё-таки будет летняя дистанция, потому что миксты на 18 метров мы не стреляем», – отметил Илья Силаев.

Добавил, что пока единственный комплект медалей по стрельбе из блочного лука будет разыгран впервые на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. «Все этого ждали очень долго. Мне кажется, с момента, как блочный лук появился. Но каждый год это всё откладывали, откладывали, и вот, наконец-то, мы сможем увидеть его в 2028 году. Конечно, хочется там выступить, но пока что не буду зарекаться», – резюмировал великолукский спортсмен.

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