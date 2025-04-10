Участник чемпионата Европы из Великих Лук Илья Силаев высказался о добавлении стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

15:42, 10 апреля 2025, ПАИ

Добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу прокомментировал участник недавно прошедшего чемпионата по стрельбе из лука в помещении из Великих Лук Илья Силаев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это очень хорошая новость. Мы все очень рады этому. Будет очень интересно посмотреть на ребят, как они будут выступать. До этого ходили слухи, что блочный лук хотят ввести в программу летних Олимпийских игр, но на дистанции 18 метров, чтобы кардинально показать разницу между классическим и блочным луком. Но так как ввели командный микст в блоке на Олимпиаду, я думаю, что всё-таки будет летняя дистанция, потому что миксты на 18 метров мы не стреляем», – отметил Илья Силаев.

Добавил, что пока единственный комплект медалей по стрельбе из блочного лука будет разыгран впервые на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. «Все этого ждали очень долго. Мне кажется, с момента, как блочный лук появился. Но каждый год это всё откладывали, откладывали, и вот, наконец-то, мы сможем увидеть его в 2028 году. Конечно, хочется там выступить, но пока что не буду зарекаться», – резюмировал великолукский спортсмен.

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