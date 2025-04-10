Татьяна Голикова отметила Псковскую область в числе регионов по положительной динамике рождаемости

13:12, 10 апреля 2025, ПАИ

Положительную оценку по показателю рождаемости дала Псковской области заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По указу президента среди главных национальных целей развития до 2036 года определены поддержка семьи, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, отметила она. Для решения этих задач разработаны государственные программы России «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения».

Тема рождаемости – абсолютный приоритет не только для страны, но и для регионов, подчеркнула Татьяна Голикова. «По предварительным итогам первых двух месяцев 2025 года 24 региона продемонстрировали позитивную динамику рождаемости. Хотелось бы отметить Севастополь, Коми, Крым, Калининградскую, Псковскую, Тюменскую и Белгородскую области. Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации приняты программы по повышению рождаемости», – отметила она.

За два месяца 2025 года в Псковской области родились 634 малыша, что превышает показатели рождаемости региона за аналогичный период прошлого года. Регион на совещании представляли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова, а также руководители региональных управлений профильных федеральных ведомств.

В рамках мероприятия также были подведены итоги работы социально-трудовой сферы в 2024 году и намечены ключевые задачи отрасли на 2025 год. Ключевыми темами встречи стали демографическая политика и поддержка семей, граждан с инвалидностью, содействие занятости.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области стартовала региональная программа по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя».