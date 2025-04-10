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Общество

Глава Пскова поздравил Александра Котова с днём рождения

Глава Пскова Борис Елкин поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов, почётного гражданина Псковской области Александра Котова с днём рождения.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Его преданность делу, ответственность и профессионализм служат основой доверия и уважения, которыми он пользуется среди коллег и жителей области. Под руководством Александра Алексеевича законодательный орган принимает стратегически важные решения, направленные на улучшение качества жизни и развитие нашего региона», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он пожелал имениннику крепкого здоровья, счастья и благополучия. «Пусть рядом всегда будут близкие люди и единомышленники, поддерживающие вас на пути к новым вершинам!» – заключил глава Пскова.

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