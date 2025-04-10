Как Гарри Невельский воевал с бандой бобров

17:00, 10 апреля 2025, ПАИ

Открытое противостояние с бобрами произошло у фотоохотника, блогера и путешественника Гарри Невельского.

«Говорили мне соседи, что разбирать бобровую плотину здесь бесполезно. Мол, даже экскаватор приезжал лет пять назад, а ночью эти работяги всё восстанавливали», – рассказал он.

Бобровая семья обустроила себе сразу две хатки, затопив все ближайшие окрестности около деревни Дракуново Пустошкинского района. «Визуально их свежих следов не обнаружил и, когда после первой ночи бобры не восстановили плотину, я уж решил, что и нет их тут больше», – отметил фотоохотник.

Но бобры думали иначе и восстановили плотину на вторую ночь. Тогда Гарри решил поставить фотоловушку. «Никогда бы не подумал, что бобр так быстро восстанавливает плотину. Я её разбирал больше времени. А тут 15 минут работы в одно лицо и можно отправляться по своим делам. Я ожидал увидеть целую бригаду таких рабочих и ночь работы», – поделился он.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни заняли сторону фотоохотника, другие – лесного плотника.

«Один маленький всю ночь восстанавливал то, что разрушил большой, здоровый дядька!» – шутят комментаторы под постом.



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский





«На самом деле бобры больше вреда делают, строя такие плотины. Заболачивают лес, по ручьям и рекам рыба не может попадать в озёра», – отметил другой комментатор. Гарри Невельский заметил, что из-за плотины щуке не пройти на нерест, а выдры спокойно добывают её в ручье, как в магазине.

Некоторые предлагают запасаться попкорном и делать ставки, кто первый сдаться – человек или бобр. Гарри же отметил, что пока победил грызун.

Ранее фотоохотник поделился видео с лесными обитателями Пустошкинского района.