Об особенностях ботанической графики и свойствах травяных чаёв расскажут участникам мастер-классов в Изборске
12 и 13 апреля на мастер-классах в Изборске учёный-ботаник Наталия Замятина расскажет об особенностях ботанической графики и свойствах травяных чаёв, а также вместе с гостями нарисует пасхальную открытку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
12 и 13 апреля в 12:00 начнётся мастер-класс «Ботаническая иллюстрация». Наталия Замятина расскажет присутствующим историю ботанического рисунка, перечислит главные правила, которые нужно соблюдать во время создания иллюстраций, а затем поможет нарисовать открытку к Вербному воскресенью.
12 и 13 апреля в 14:00 пройдёт лекция «Секреты старинного чая». Гости узнают тайны старинных травяных чаев, познакомятся с самыми важными свойствами трав и правилами их заготовки, узнают все тонкости составления чайных сборов, а также услышат авантюрную историю иван-чая.
Стоимость мастер-класса/участия в лекции равна цене входного билета на выставку «Портрет цветка. И не только…».
Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 (8112) 33-16-17.
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