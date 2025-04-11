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Общество

О здоровом образе жизни и его стоимости поговорят в программе «Анамнез»

11 апреля в 14:00 гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станут главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Что подразумевает здоровый образ жизни? Здоровое питание - это всегда дорого? Какие привычки в питании более всего разрушительны для здоровья? Как поддерживать физическую форму, если нет времени на спортзал? Как перестать засыпать со смартфоном в руке, если это стало привычкой? Влияет ли постоянное потребление контента на уровень стресса и как это контролировать?

Об этом и многом другом расскажут в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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