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Общество

«Внимание, дети!»: как без ущерба для себя подготовиться к ЕГЭ

Очередной выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» посвящен подготовке школьников к ЕГЭ. Проще говоря, как подготовиться и остаться в ладах со своей психикой. И это в равной степени касается и выпускников, и их родителей.

Фото: ПАИ

Выпуск программы выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в пятницу, 11 апреля, в 12:30.

Подкаст «Внимание, дети!» слушайте в группе ПАИ в «ВКонтакте».

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