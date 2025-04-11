«Внимание, дети!»: как без ущерба для себя подготовиться к ЕГЭ

12:12, 11 апреля 2025, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» посвящен подготовке школьников к ЕГЭ. Проще говоря, как подготовиться и остаться в ладах со своей психикой. И это в равной степени касается и выпускников, и их родителей.

Выпуск программы выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в пятницу, 11 апреля, в 12:30.

Подкаст «Внимание, дети!» слушайте в группе ПАИ в «ВКонтакте».