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Происшествия

Количество пострадавших в тройном ДТП на выезде из Пскова увеличилось до четырёх

Количество пострадавших в тройном ДТП на выезде из Пскова увеличилось до четырёх человек, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительной информации, сегодня, 11 апреля, около 9:50 на седьмом километре дороги Псков – Изборск у деревни Уграда Псковского района 55-летний водитель BMW не справился с управлением, двигаясь на летних шинах, и допустил столкновение с впереди стоящей «Шкодой», за рулём которой была 28-летняя женщина.

После столкновения BMW выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с Kia, за рулём которой был 35-летний мужчина.

В результате ДТП водители всех трёх транспортных средств, а также пассажир из Kia пострадали. Их отвезли в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

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