Шаурма – это здоровый фастфуд, заявил главврач Псковской поликлиники

15:08, 11 апреля 2025, ПАИ

Шаурма – это здоровый стритфуд, заявил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Не есть конфеты, майонез, картошку фри и прочий фастфуд – это недорого. Вот и ответ на вопрос, дорого ли вести здоровый образ жизни. Есть, кстати, и здоровый фастфуд – шаурма, например, если, конечно, она приготовлена из свежих продуктов, с бездрожжевым тестом и без масла», – пояснил Максим Борисюк.

Медик также отметил, что не так страшны углеводы, как жиры. «И не надо есть, потому что вкусно, надо есть, потому что голоден. Здоровое питание – прежде всего правильные пищевые привычки и мотивация. В день должно быть три полноценных приёма и один перекус, лучше в виде фруктов из той местности, где вы живёте», – отметил Максим Борисюк.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова добавила, что диеты, например, не имеют отношения к здоровому питанию.

Специалист также отметила, что любое заболевание проще предотвратить, чем вылечить. «Так всегда было и будет. Поэтому ЗОЖ сейчас у всех на устах. А убедиться, всё ли в организме хорошо, поможет диспансеризация, которая уже набила оскомину, но тем не менее очень важна и полезна», – напомнила Мария Отраднова.