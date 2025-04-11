Подсчёт калорий так же полезен, как подсчёт расходов, уверен врач из Пскова

15:48, 11 апреля 2025, ПАИ

Подсчёт калорий так же полезен, как подсчёт расходов, подчеркнул главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист также рассказал, что существует так называемый базовый метаболизм, который помогает «просто не умереть». «Это то количество калорий, которое потратится, даже если мы будем просто лежать. У каждого эта «база» своя и зависит от телосложения и возраста. Для меня это 2 500 килокалорий. Остальные калории потратятся, только если заниматься физической активностью», – пояснил Максим Борисюк, добавив, что любая активность лучше, чем её отсутствие.

Медик также посоветовал пользоваться приложениями для подсчёта калорий. «Я и сам ими пользуюсь», – рассказал Максим Борисюк.

В качестве физической активности специалист порекомендовал обычную ходьбу и бег. «Это знакомо и привычно нам с детства. Проходить надо не менее 10 тысяч шагов в день», – отметил Максим Борисюк.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова добавила, что у современных школьников проблемы не столько с питанием, сколько с режимом. «Поэтому важно наладить режим питания, есть примерно в одно время без больших перерывов по времени», – отметила главврач.