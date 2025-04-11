Сон с наушником в ухе – не отдых, предупредили псковичей

16:07, 11 апреля 2025, ПАИ

Сон с наушником в ухе – не отдых, предупредила псковичей главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Засыпают с наушником в ухе, как правило, те, кто находится в постоянном стрессе и хочет так расслабиться. Но такой сон нельзя назвать полноценным, утром вы проснётесь уставшим, и это отразится на всём организме», – отметила Мария Отраднова.

Медик порекомендовала гулять перед сном, чтобы «разгрузить голову», не наедаться на ночь и отложить смартфон хотя бы за час до сна.

Она также посоветовала постепенно переходить к здоровому образу жизни. «Это касается и питания, и физической активности. Нельзя сразу давать большие нагрузки», – добавила Мария Отраднова.

«Быстрого результата не будет, – согласился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк. – Это всегда планомерная, системная работа. Большую цель надо разбивать на маленькие. Не надо сразу худеть на 10 кг».