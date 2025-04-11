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Общество

Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт – псковские медики

Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт, отметил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Максим Борисюк. Фото: ПАИ

«Это поможет перезагрузить голову и отвлечься», – пояснил Максим Борисюк.

«А молодёжь, к сожалению, сейчас всё больше склоняется к употреблению антидепрессантов, не желая что-то изменить в своей жизни», – констатировала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

Она также порекомендовала пройти диспансеризацию, прежде чем кардинально менять образ жизни.

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