Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт – псковские медики
Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт, отметил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Это поможет перезагрузить голову и отвлечься», – пояснил Максим Борисюк.
«А молодёжь, к сожалению, сейчас всё больше склоняется к употреблению антидепрессантов, не желая что-то изменить в своей жизни», – констатировала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.
Она также порекомендовала пройти диспансеризацию, прежде чем кардинально менять образ жизни.
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