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Главы Пустошкинского и Куньинского районов участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»

Глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Пустошкинского района Юрий Кравцов принимают участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». Мероприятие проходит в Благовещенске Амурской области, пишет газета «Пламя».

Главы Пустошкинского и Куньинского районов участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России». Фото здесь и далее предоставил Олег Лебедев

Этот регион организаторы выбрали неслучайно: сегодня Благовещенск является самым крупным дальневосточным центром в сфере международных отношений, уточнил Олег Лебедев.

«Насыщенная программа, интересные спикеры, возможность пообщаться с коллегами из самых разных регионов нашей страны и гостями из-за рубежа!» – отметил глава Куньинского района.

Добавим, что все главы муниципалитетов Псковской области принимают участие в таких форумах, которые проходят в этом году в самых разных точках России.

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