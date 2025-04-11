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Общество

Приставы помогли псковскому учителю вернуться на работу

Судебные приставы помогли псковскому преподавателю восстановиться на работе после незаконного увольнения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ПАИ

Женщина работала в учебном заведении преподавателем, но её уволили и отстранили от преподавательской деятельности. Она обратилась в суд с иском о восстановлении её в должности.

Судебный пристав уведомил руководство учебного заведения о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

Чтобы избежать негативных последствий, директор учебного заведения восстановил псковичку в прежней должности.

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