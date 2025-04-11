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Общество

Иван Мельник выступил на международной конференции садоводов в Крыму

Владельцы крестьянско-фермерского хозяйства в Себежском районе Иван и Светлана Мельник принимают участие в международной конференции «Абрикос» в Крыму, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Темой конференции является развитие садоводства в России.

В рамках конференции Иван Мельник выступил с докладом. Напомним, что темой доклада стал медный купорос, который задерживает цветение и отодвигает распускание почек.

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