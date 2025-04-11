Иван Мельник выступил на международной конференции садоводов в Крыму
Владельцы крестьянско-фермерского хозяйства в Себежском районе Иван и Светлана Мельник принимают участие в международной конференции «Абрикос» в Крыму, пишет газета «Призыв».
Темой конференции является развитие садоводства в России.
В рамках конференции Иван Мельник выступил с докладом. Напомним, что темой доклада стал медный купорос, который задерживает цветение и отодвигает распускание почек.
Главы Пустошкинского и Куньинского районов участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»