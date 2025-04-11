Студия эстетического развития детей при Пушкинском заповеднике завершит учебный год занятием про Бабу-ягу

17:33, 11 апреля 2025, ПАИ

12 апреля завершит «учебный год» студия эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом сообщает служба информации учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и музейного педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

«Наше занятие будет называться «Баба-яга в гостях у детей». Вместе со сказочной гостьей ребята вспомнят, чем занимались и чему научились в течение нескольких месяцев. Завершится встреча вручением свидетельств о посещении студии постоянным участникам программы — таких у нас в этот раз 22 человека», — рассказала Татьяна Тимошина. При этом она уточнила, что почти треть ребят из этого числа — семь человек — не местные, а из соседнего Новоржева. «Очень приятно, что известность нашей музейной студии уже вышла за пределы родного посёлка, а сам проект выходит на межрайонный уровень. Да, бывало, что нам приходилось подстраиваться под возможности каждой семьи, под их транспорт. Например, родители с детьми из Новоржева могут попасть на занятия только после обеда, но никак не с утра... Тем не менее, это те вопросы, которые всегда можно решить, и мы и в следующем году будем рады видеть у себя гостей из разных районов Псковской области», — сказала Татьяна Тимошина.

Куратор проекта уточнила, что в течение учебного сезона, который в студии по традиции длится с середины ноября до апреля, ребята побывали на 17 уроках. Среди них, например, такие как «Зайчик на пальчик» (игровая народная кукла), «Хранители времени» (история часов и часовых механизмов), «Жили-были… деньги» (история денег с демонстрацией монет XVIII, XIX и XX веков из частной коллекции, а также дамских и мужских кошельков пушкинского времени из собрания «Михайловского»), «В гостях у сказки» с мастер-классом по созданию лубочной картинки (к Дню русской сказки).

В музее выразили надежду, что со следующего учебного ноября в студии будут организованы две группы — отдельно для детей первого и второго года обучения. «Для начинающих мы повторим уже разработанные занятия, а тех, кто придёт к нам «на второй круг», ждут новые темы, например, история осветительных приборов, знакомство с лекарственными травами. Напомню, что в 2026 году весь мир будет отмечать 65-летие со дня первого полёта человека в космос. Поэтому ребят ждёт ещё и большое космическое путешествие. Им мы и завершим новый сезон весной будущего года», — поделилась задумками Татьяна Тимошина.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект стартовал семь лет назад, в ноябре 2017 года, и прерывался только во время пандемии. В разные годы в студии эстетического развития детей при музее работало от одной до трёх разновозрастных групп, а занятия — с тем, чтобы их могли посещать не только юные эстеты, но и их родители — всегда проводили по субботам и воскресеньям в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, часто — в интерьерах работающих здесь выставок.