Псковские профсоюзы возьмут под контроль исполнение федерального отраслевого соглашения

18:33, 11 апреля 2025, ПАИ

Региональные профсоюзы возьмут под контроль исполнение федерального отраслевого соглашения, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов во время заседания регионального штаба Всероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, состояния инфраструктуры, ЖКХ, взаимодействия в бизнес-среде. Кроме того, в сферу внимания попали вопросы занятости, социальной сферы, поддержки участников СВО.

Игорь Иванов признал неутешительными результаты профсоюзного мониторинга в сфере труда и исполнения федерального отраслевого соглашения в ресурсоснабжающем секторе региона. Он заострил внимание на вопросе установления ставок первого разряда и в целом оплаты труда работников.

По итогам заседания участники договорились оперативно проинформировать ответственных лиц правительства региона о ходе исполнения федерального отраслевого соглашения. Также решено обсудить сложившуюся ситуацию с руководителями предприятий сферы ЖКХ и определить, нужно ли привлечь контрольно-надзорные органы к участию в решении вопросов. «Берём ситуацию под контроль!» – заключил Игорь Иванов по итогам заседания.