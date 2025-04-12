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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем космонавтики

С Днем космонавтики поздравил всех, чья жизнь и профессия связана с космосом, поздравил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Российский государственный архив научно-технической документации, Госкорпорация «Роскосмос»

«Сегодня наша страна продолжает осваивать бескрайние просторы Вселенной и добиваться новых успехов – благодаря знаниям и опыту инженеров, конструкторов, строителей, мужеству космонавтов и всех сотрудников отрасли», – сказал глава региона.

Он также поздравил с праздником всех, чья жизнь и профессия связаны с космосом, и пожелал новых свершений нашей космической отрасли.

Напомним, День космонавтики отмечают в России сегодня, 12 апреля.

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