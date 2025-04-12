Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем космонавтики
С Днем космонавтики поздравил всех, чья жизнь и профессия связана с космосом, поздравил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня наша страна продолжает осваивать бескрайние просторы Вселенной и добиваться новых успехов – благодаря знаниям и опыту инженеров, конструкторов, строителей, мужеству космонавтов и всех сотрудников отрасли», – сказал глава региона.
Он также поздравил с праздником всех, чья жизнь и профессия связаны с космосом, и пожелал новых свершений нашей космической отрасли.
Напомним, День космонавтики отмечают в России сегодня, 12 апреля.