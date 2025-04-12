Елена Печерская: Общественные советы обеспечивают взаимодействие между властью и жителями

14:25, 12 апреля 2025, ПАИ

Общественные советы обеспечивают взаимодействие между властью и жителями, отметила член общественного совета при комитете по культуре Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Общественные советы играют ключевую роль в развитии Псковской области, обеспечивая взаимодействие власти, бизнеса, жителей региона. Они способствуют учёту мнений граждан при принятии каких-то решений, которые затрагивают их интересы, повышению прозрачности работы органов, контролю за реализацией социально значимых проектов, развитию гражданского общества через вовлечение активных жителей в обсуждение проблем региона», – подчеркнула она.

Кроме того, общественные советы помогают решать социальные вопросы, вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ, экономического развития, поддержки малого бизнеса, туризма, экологии, благоустройства, сохранения природных ресурсов, развития инфраструктуры, культуры, сохранения исторического наследия, защиты памятников, популяризации истории Псковской земли, отметила Елена Печерская.

«Вызовы, которые стоят перед общественными советами, – это цифровизация, необходимость адаптироваться к онлайн-форматам взаимодействия, а также повышение доверия, борьба с равнодушием граждан, новые социальные проблемы – миграция, демография, последствия санкций», – подчеркнула собеседница ПАИ.

Она также добавила, что в перспективе советы будут больше ориентироваться на цифровые инструменты, а также активнее вовлекать молодёжь.

«Считаю, что очень важно привлекать молодых экспертов для свежих идей, ну и, конечно же, расширять межрегиональное сотрудничество для обмена опытом с другими областями. В будущем общественные советы могут стать ещё более влиятельными площадками, способными не только консультировать власть, но и напрямую влиять на развитие в Псковской области», – заключила Елена Печерская.

Ранее сообщалось, что в правительстве Псковской области прошла стратегическая сессия общественных советов, где глава региона Михаил Ведерников наградил лучших за их вклад в развитие области.