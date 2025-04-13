Ресторан петербургской кухни откроется в Пскове 19 апреля
Новый авторский ресторан петербургской кухни «Заячий остров» готов встречать гостей с 19 апреля, сообщается в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».
До официального открытия «Заячий остров» Гоголя 52,б работает в тестовом режиме по предварительной брони столов.
Ранее сообщалось, что в Финском парке открывается очередной гастрономический проект создателей «Орла и ёжика».
Гостям «Заячьего острова» предложат блюда с историей в авторском исполнении шеф-повара Виталия Вихлянова из Санкт-Петербурга. В ресторане будет основной зал, где может поместиться до 30 человек, и смежная с ним застеклённая веранда на 12 персон с распашными окнами, выходящими на закрытую территорию внутреннего дворика.
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