Ресторан петербургской кухни откроется в Пскове 19 апреля

14:08, 13 апреля 2025, ПАИ

Новый авторский ресторан петербургской кухни «Заячий остров» готов встречать гостей с 19 апреля, сообщается в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

До официального открытия «Заячий остров» Гоголя 52,б работает в тестовом режиме по предварительной брони столов.

Ранее сообщалось, что в Финском парке открывается очередной гастрономический проект создателей «Орла и ёжика».

Гостям «Заячьего острова» предложат блюда с историей в авторском исполнении шеф-повара Виталия Вихлянова из Санкт-Петербурга. В ресторане будет основной зал, где может поместиться до 30 человек, и смежная с ним застеклённая веранда на 12 персон с распашными окнами, выходящими на закрытую территорию внутреннего дворика.