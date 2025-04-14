Более 14 тысяч квадратных метров маскировочных сетей сплели для бойцов СВО жители Себежского района
Более 14 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для земляков, принимающих участие в СВО, сплели ветераны таможенной службы Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».
Недавно неравнодушные себежане сплели уже 121 сеть. С ноября удалось подготовить для бойцов СВО 14 520 квадратных метров сетей.
Ветераны районной таможенной службы плетут в общежитии Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа. «Прошедшие службу знают, как необходима их работа наши мужчинам», – отметили в редакции газеты.
Ранее сообщалось, что 93-летняя жительница Себежского района помогает бойцам СВО.
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