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Происшествия

47 килограммов наркотиков изъяли из незаконного оборота сотрудники псковского УФСБ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность наркодилера и изъяли 47 кг наркотиков. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием интернета в составе организованной группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году осуждённый в качестве курьера-закладчика вступил в состав организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В августе того же года он из тайника в Ленинградской области забрал наркотики и, разделив их на более мелкие партии, переместил в другие хранилища для последующей продажи. Позже фигурант направился в Псковскую область, где во время извлечения наркотиков из «закладки» его задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области. Всего из незаконного оборота изъято 47 килограммов запрещенных веществ.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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