Псковичка стала победителем «Весеннего пробега» в Гатчине

11:18, 15 апреля 2025, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Надежда» Маргарита Компаниец стала победителем «Весеннего пробега», который прошёл в Гатчине, Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

На старт забега вышли более 600 спортсменов. Компаниец стала победителем на дистанции пять километров.

Напомним, что организаторы Псковского марафона, который пройдёт 20 апреля, досрочно закрыли регистрацию по достижении установленной верхней границы в 1750 участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».