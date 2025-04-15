О постановке в Псковском театре возрождённого спустя век спектакля рассказал Тимур Кулов

17:54, 15 апреля 2025, ПАИ

О постановке в Псковском театре возрожденного спустя век спектакля «Каинова печать» рассказал режиссёр Тимур Кулов в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Мы работаем с прекрасной труппой Псковской драмы уже не первый месяц. Это очень непростое, но сверх, на мой взгляд, актуальное произведение в 2025 году – «Каинова печать». В сущности, это история о том, что никакое зло другим злом победить невозможно. И если такой методикой руководствоваться, то всё это превратится в ещё большее зло, как снежный ком», – отметил Тимур Кулов.

Он подчеркнул, что псковичам повезло с театром в Пскове.

«У него очень активная творческая позиция. Мне кажется, город хорошо знает, любит театр и всегда с удовольствием идёт не только на название, режиссёра или актёра, а в принципе хочет сходить в Псковский драмтеатр», – сказал режиссёр.

Рассказывая о премьере, Тимур Кулов отметил, что автора Леонида Андреева редко ставят на сцене театров.

«Именно как автор он интересен, но он ещё и очень интересный драматург. Я считаю, что как драматург он вообще не раскрыт на сцене. И конечно, это тоже подогревает интерес. Ну и сама пьеса, которая практически не ставилась уже, за редким исключением, сто лет. Эта пьеса совершенно подзабытая, положенная на стол и сложно раскрываемая. Но мне кажется, все совпало: время, автор и коллектив, как говорится», – рассказал он.

Первые показы спектакля «Каинова печать» пройдут на малой сцене Псковского театра драмы 22, 23 и 24 апреля.

Во время спектакля зрителей ожидают различные декорации, в чём-то «киношные», а в чём-то очень подробные, добавил режиссёр.

«Некоторым история покажется очень многословной. Конечно же, она будет несколько купирована, потому что сегодня мы живём в других ритмах немножко. Вот даже я говорю очень быстро, потому что, наверное, ритм изменился. И мы обличили её в криминальную драму. То есть такой динамичный сюжет, повествование, совершение греха, убийство, и потом закручивать маховик истории. Вот что-то такое ждёт зрителя в ближайшую неделю», – заключил Тимур Кулов.

Напомним, что в настоящее время Тимур Кулов является режиссёром Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.