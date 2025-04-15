Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приют для животных «Лесопилка» приглашает псковичей на большой субботник

19 апреля в 13:00 в приюте для животных «Лесопилка» начнётся большой весенний субботник, сообщили ПАИ организаторы. Принять участие в уборке территории приюта могут все желающие.

Приюту нужны добровольцы, которые готовы помочь в расчистке от мусора территории «Лесопилки». Также понадобятся помощники, которые займутся подготовкой участка под вольеры и будки.

Приходить просят со своими перчатками. В финале всех работников ждёт угощение.

Добавим, что это будет встреча в рамках смены, посвященной уходу за животными в приютах. Мероприятие относится к проекту «Школа зоопрофессий» при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Приют для животных «Лесопилка» приглашает псковичей на большой субботник
15 апреля 2025

Быстрый мобильный интернет появился ещё в шести деревнях Псковской области
15 апреля 2025

В ближайшие три дня Псковскую область ожидает летняя погода, потом – снова заморозки
15 апреля 2025

Облако пыли из Сахары накроет Псковскую область
15 апреля 2025

Мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества открыли в Гдове
15 апреля 2025

Асфальт укладывают на улице Леона Поземского в Пскове
15 апреля 2025

Соцподдержку участников СВО обсудил псковский губернатор с замминистра Минобороны
15 апреля 2025

Почему жители других государств выбирают для переселения в Россию именно Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...