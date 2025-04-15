Приют для животных «Лесопилка» приглашает псковичей на большой субботник

16:31, 15 апреля 2025, ПАИ

19 апреля в 13:00 в приюте для животных «Лесопилка» начнётся большой весенний субботник, сообщили ПАИ организаторы. Принять участие в уборке территории приюта могут все желающие.

Приюту нужны добровольцы, которые готовы помочь в расчистке от мусора территории «Лесопилки». Также понадобятся помощники, которые займутся подготовкой участка под вольеры и будки.

Приходить просят со своими перчатками. В финале всех работников ждёт угощение.

Добавим, что это будет встреча в рамках смены, посвященной уходу за животными в приютах. Мероприятие относится к проекту «Школа зоопрофессий» при поддержке Фонда президентских грантов.