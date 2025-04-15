Стоит повременить с резким отключением отопления – Борис Елкин

18:30, 15 апреля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал обо всех тонкостях вопроса отключения отопления в своём Telegram-канале.

«Да, впереди тёплые дни – почти лето! Но важно помнить, что зданиям необходимо достаточно времени, чтобы равномерно прогреться внутри», – подчеркнул Борис Елкин.

Согласно предварительным данным метеорологов, возможно возвращение холодов, и температура воздуха может вновь опуститься до отметки около +3 градусов, заметил глава Пскова.

«Именно поэтому стоит повременить с резким отключением отопления. В понедельник сделаем ещё один запрос по прогнозу погоды и примем окончательное решение, исходя из реальных условий», – заключил Борис Елкин.