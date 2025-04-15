Стоит повременить с резким отключением отопления – Борис Елкин
Глава Пскова Борис Елкин рассказал обо всех тонкостях вопроса отключения отопления в своём Telegram-канале.
«Да, впереди тёплые дни – почти лето! Но важно помнить, что зданиям необходимо достаточно времени, чтобы равномерно прогреться внутри», – подчеркнул Борис Елкин.
Согласно предварительным данным метеорологов, возможно возвращение холодов, и температура воздуха может вновь опуститься до отметки около +3 градусов, заметил глава Пскова.
«Именно поэтому стоит повременить с резким отключением отопления. В понедельник сделаем ещё один запрос по прогнозу погоды и примем окончательное решение, исходя из реальных условий», – заключил Борис Елкин.
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