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Общество

Стоит повременить с резким отключением отопления – Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин рассказал обо всех тонкостях вопроса отключения отопления в своём Telegram-канале.

Стоит повременить с резким отключением отопления – Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Да, впереди тёплые дни – почти лето! Но важно помнить, что зданиям необходимо достаточно времени, чтобы равномерно прогреться внутри», – подчеркнул Борис Елкин.

Согласно предварительным данным метеорологов, возможно возвращение холодов, и температура воздуха может вновь опуститься до отметки около +3 градусов, заметил глава Пскова.

«Именно поэтому стоит повременить с резким отключением отопления. В понедельник сделаем ещё один запрос по прогнозу погоды и примем окончательное решение, исходя из реальных условий», – заключил Борис Елкин.

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