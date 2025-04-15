Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

23:38, 15 апреля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил постриг в мантию для насельников обители после вечернего богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря во вторник Страстной седмицы, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В этот день в мантию были пострижены инок Андрей (Герасимов), получивший имя в честь преподобного Сергия Радонежского, и инок Павел (Бойко), названный в честь мученика Василия Мангазейского.



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия



Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия















Монашеский постриг – обряд посвящения в монашество, при котором постригаемый даёт Богу пожизненные обеты и к исполнению их получает дар содействующей Божественной благодати. Существует три степени монашества – рясофор, мантия (малая схима) и схима (великая схима).