За ночь над регионами России сбили 115 украинских беспилотников

09:29, 16 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

109 дронов сбили над Курской областью, три – над Воронежской областью, ещё по одному БПЛА уничтожили над Орловской, Брянской и Московской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.