Семь классов в пяти школах закрыто в Псковской области на карантин

14:20, 16 апреля 2025, ПАИ

Семь классов в пяти школах в Псковской области закрыто на карантин в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на карантин закрыто две группы в одном детском саду.

Всего в Псковской области с 7 по 13 апреля зафиксировали 3 740 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,4 %.