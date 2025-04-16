Семь классов в пяти школах закрыто в Псковской области на карантин
Семь классов в пяти школах в Псковской области закрыто на карантин в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Кроме того, на карантин закрыто две группы в одном детском саду.
Всего в Псковской области с 7 по 13 апреля зафиксировали 3 740 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,4 %.
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