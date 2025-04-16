Андрей Маковский: Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива

18:24, 16 апреля 2025, ПАИ

Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива, направленная на решение одной из ключевых проблем малых территорий: дефицита квалифицированных кадров в сфере культуры. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Предложение единовременной выплаты в один миллион рублей за переезд и работу в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек – серьёзный стимул для специалистов, которые в иных условиях могли бы выбрать крупные города с более высокими доходами и карьерными перспективами», – отметил он.

Андрей Маковский также подчеркнул, что особенно ценно, что программа предполагает не разовую поддержку, а долгосрочное взаимодействие. «Важно, чтобы переехавшие специалисты чувствовали себя комфортно: нужна дополнительная поддержка в виде доступного жилья, развития инфраструктуры и возможностей для профессионального роста», – сказал депутат и добавил, что главное сейчас – широко информировать потенциальных участников и обеспечить прозрачность отбора.

Ранее сообщалось, что приём заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области. Подробнее об этом можно узнать здесь.