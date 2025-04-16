Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Маковский: Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива

Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива, направленная на решение одной из ключевых проблем малых территорий: дефицита квалифицированных кадров в сфере культуры. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Предложение единовременной выплаты в один миллион рублей за переезд и работу в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек – серьёзный стимул для специалистов, которые в иных условиях могли бы выбрать крупные города с более высокими доходами и карьерными перспективами», – отметил он.

Андрей Маковский также подчеркнул, что особенно ценно, что программа предполагает не разовую поддержку, а долгосрочное взаимодействие. «Важно, чтобы переехавшие специалисты чувствовали себя комфортно: нужна дополнительная поддержка в виде доступного жилья, развития инфраструктуры и возможностей для профессионального роста», – сказал депутат и добавил, что главное сейчас – широко информировать потенциальных участников и обеспечить прозрачность отбора.

Ранее сообщалось, что приём заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2025

Владимир Путин провел Президиум Госсовета РФ
16 апреля 2025

Андрей Маковский: Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива
16 апреля 2025

Более 95% многоквартирных домов Псковской области занесены в сервис «Госуслуги. Дом»
16 апреля 2025

Около 34 тысяч человек пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» в Псковской области
16 апреля 2025

Финальные игры пятого сезона Лиги дебатов «Истина» проходят в Пскове
16 апреля 2025

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Романовку в Палкинском районе
16 апреля 2025

Регоператор «Экогрупп» просит заблаговременно подавать заявки на вывоз мусора после субботников
16 апреля 2025

Лига дебатов «Истина»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...