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Общество

Более 80 волонтёров собрал субботник на берегу реки Великой в Пскове

Традиционный большой субботник, организованный Молодёжным центром города, состоялся на берегу реки Великой в Пскове 15 апреля. В мероприятии участвовало свыше 80 волонтёров, включая представителей различных общественных объединений и организаций, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Субботник объединил не только постоянных добровольцев молодёжного центра, но и участников из «Молодой Гвардии Единой России», «Газпрома», ФСИН России, трудовых отрядов подростков и волонтёрского отряда агротехнического колледжа. Благодаря совместным усилиям была приведена в порядок территория под мостом Александра Невского, а также собрано более 60 мешков мусора.

Координатор волонтёров муниципального центра добровольчества Кристина Яковлева отметила, что они рады, что с каждым годом к их субботникам присоединяется всё больше людей. Она добавила, что это показывает, что экологическое сознание в городе растёт и люди готовы действовать сообща ради общего блага. Кристина Яковлева также поблагодарила всех участников за их энергию, ответственность и вклад в создание комфортной среды.

Напомним, что за происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.

Ранее сообщалось, что Молодёжный центр Пскова проведёт ещё один субботник у памятника жертвам фашизма в Крестах 24 апреля. Подробности по ссылке.

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