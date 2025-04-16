Мемориальную доску гвардии старшему сержанту Андрею Топалову установили в Красногородске
Открытие мемориальной доски гвардии старшему сержанту Андрею Топалову состоялось на территории Красногородской школы-интерната «Агрошкола» сегодня, 16 апреля, пишет газета «Заря».
Также в этот день педагоги и воспитанники школы-интерната провели торжественные мероприятия, посвящённые памяти своего выпускника Андрея Топалова, погибшего при исполнении воинского долга на специальной военной операции.
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
Начались торжественные мероприятия с внесения государственного флага Российской Федерации и флага воздушно-десантных войск военнослужащими 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка имени Александра Невского.
На торжественном открытии мемориальной доски старшему сержанту Андрею Топалову присутствовали глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, председатель женсовета 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, настоятель красногородского храма Святителя Николая иерей Алексий Любшин, родственники и друзья героев СВО – братьев Андрея и Артёма Топаловых, военнослужащие 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка имени Александра Невского, ученики и сотрудники школы-интерната.
От себя лично и военнослужащих 234-го полка выразил соболезнования близким Андрея один из военнослужащих, старший лейтенант. «Товарищи, сегодня мы с вами увековечиваем память одного из героев нашей страны, кавалера двух орденов Мужества, гвардии старшего сержанта Топалова Андрея Григорьевича. И мы должны сделать всё, чтобы спустя много лет, спустя поколения каждый из нас мог сказать: «Я помню! Я горжусь!» – обратился он к присутствующим.
Право открытия памятной доски предоставили директору агрошколы Елене Зуевой, матери Андрея Топалова Ольге Прокофьевой и старшему лейтенанту 234-го полка. После минуты молчания к памятным доскам братьям Топаловым возложили цветы.
Напомним, что погибшему на СВО Артёму Топалову открыли мемориальную доску в сентябре 2023 года.
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Мемориальную доску гвардии старшему сержанту Андрею Топалову установили в Красногородске