Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в четвертьфинал Первой лиги

08:41, 17 апреля 2025, ПАИ

Псковская команда КВН «Камбаламба» одержала победу, заняв первое место по итогам трёх конкурсов, и прошла в четвертьфинал Первой лиги КВН. Об этом ПАИ сообщил в комитете по молодёжной политике региона.

Участники лиги сыграли приветствие, импровизационный конкурс и домашнее задание. В импровизационном конкурсе и конкурсе «домашнее задание», по оценкам жюри, команда набрала большее количество баллов, чем другие конкурсанты.

Ранее сообщалось, что участник псковской команды КВН «Камбаламба» стендап-комик Илгар Шарифов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. О КВН, шутках и псковских юмористах можно прочесть здесь.