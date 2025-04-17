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Общество

За ночь над регионами России сбили 26 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Девять дронов сбили над Воронежской областью, восемь – над Белгородской областью, четыре – над Курской областью, по два – над Крымом и Липецкой областью, ещё один БПЛА уничтожили над Московской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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