Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туман накроет Псковскую область

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«Ночью и утром 18 апреля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Напомним, что жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Пушкинский заповедник организует бесплатные экскурсии для участников СВО и их семей
17 апреля 2025

В Пскове презентовали альманах «Жертвы во имя Победы», изданный по инициативе Минобрнауки РФ
17 апреля 2025

В Псковской области при поддержке нацпроекта модернизируют подходы к обучению будущих специалистов АПК
17 апреля 2025

Туман накроет Псковскую область
17 апреля 2025

В Псковском УМВД поздравили ветеранов
17 апреля 2025

Средний срок ипотеки в России приблизился к 26 годам – Банк России
17 апреля 2025

«Помним, благодарим, гордимся!»: в Псковской области дети и мастера пряничного дела изготавливают для ветеранов подарки
17 апреля 2025

Новая спецтехника для энергетиков поступила в Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...