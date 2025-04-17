Туман накроет Псковскую область

14:52, 17 апреля 2025, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Ночью и утром 18 апреля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Напомним, что жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля.