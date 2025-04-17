Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны

16:28, 17 апреля 2025, ПАИ

Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Ивановне Косьяновой, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова совместно с председателем Псковского районного Собрания Владимиром Яниковым выполнили почётную миссию. Решение о присвоении Зинаиде Ивановне Косьяновой и Евгении Алексеевне Назаретской звания «Почётный гражданин Псковского района» было принято в ходе мартовской сессии районного Собрания депутатов, напомнила глава муниципалитета.



Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»







В год 80-летия Великой Победы отдают дань уважения ветеранам, которые своими руками выковали победу, вернули мир на родную землю и восстановили народное хозяйство, подчеркнула Наталья Фёдорова. Она отметила, что внимание, забота, общественное признание и уважение – это то немногое, чем можно порадовать и поблагодарить их.

«Зинаида Ивановна – добрейшей души человек, труженица, счастливая мама, бабушка и прабабушка. За военную и послевоенную молодость судьба даровала ей долгую, трудную и счастливую жизнь. Крепкого здоровья, любви и заботы близких, радости каждого дня желаем вам, уважаемая Зинаида Ивановна! Спасибо за Победу!» – заключила глава Псковского района.