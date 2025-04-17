Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны
Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Ивановне Косьяновой, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Наталья Фёдорова совместно с председателем Псковского районного Собрания Владимиром Яниковым выполнили почётную миссию. Решение о присвоении Зинаиде Ивановне Косьяновой и Евгении Алексеевне Назаретской звания «Почётный гражданин Псковского района» было принято в ходе мартовской сессии районного Собрания депутатов, напомнила глава муниципалитета.
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Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
В год 80-летия Великой Победы отдают дань уважения ветеранам, которые своими руками выковали победу, вернули мир на родную землю и восстановили народное хозяйство, подчеркнула Наталья Фёдорова. Она отметила, что внимание, забота, общественное признание и уважение – это то немногое, чем можно порадовать и поблагодарить их.
«Зинаида Ивановна – добрейшей души человек, труженица, счастливая мама, бабушка и прабабушка. За военную и послевоенную молодость судьба даровала ей долгую, трудную и счастливую жизнь. Крепкого здоровья, любви и заботы близких, радости каждого дня желаем вам, уважаемая Зинаида Ивановна! Спасибо за Победу!» – заключила глава Псковского района.
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