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Общество

Два ветерана Великой Отечественной войны стали почётными гражданами Псковского района

Ветераны Великой Отечественной войны Зинаида Ивановна Косьянова и Евгения Алексеевна Назаретская стали почётными гражданами Псковского района. Соответствующее решение приняли депутаты районного Собрания, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Зинаида Ивановна Косьянова. Фото из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Участница Великой Отечественной войны Зинаида Ивановна Косьянова живёт в деревне Корлы. В 16 лет она стала участницей сапёрной команды в действующей армии и после освобождения Пскова в 1944 году разминировала город и его окрестности. Послевоенные годы прошли в работе в колхозе и семье. В этом году женщине исполнится 97 лет.

Евгения Алексеевна Назаретская. Фото из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Евгения Алексеевна Назаретская проживает в деревне Болотово. В мае 1945 года её прикомандировали для разминирования территорий в составе команды минёров Осоавиахима (в/ч 63352). В обязанности юной девушки тогда входило обнаружение и разряжение мин. После войны она не уехала из Псковского района, работала техником, лаборантом на Москвинском молокозаводе и прядильщицей на шпагатной фабрике «Нева». В июле 2024 года женщина отпраздновала 100-летний юбилей.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

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