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В Пскове презентовали альманах «Жертвы во имя Победы», изданный по инициативе Минобрнауки РФ

Альманах «Жертвы во имя Великой Победы: героизм студентов, преподавателей, учёных в годы Великой Отечественной войны», составленный историками ПсковГУ в рамках федерального проекта «Без срока давности», презентовали на Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения). Проект был реализован в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В сборник, посвящённый выдающемуся вкладу учреждений высшего образования в защиту Родины в годы войны, включены материалы, отражающие судьбы студентов, преподавателей и учёных, которые, несмотря на страшные условия военного времени, проявили неимоверный героизм и самоотверженность, отметила проректор по учебной работе ПсковГУ Людмила Алиева.

Людмила Алиева. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В проекте приняли участие около 200 вузов, в первом выпуске опубликованы материалы 30 университетов России. Остальные материалы войдут в следующие выпуски альманаха, а также будут опубликованы на тематическом сайте. Статьи иллюстрируют, как отдельные образовательные учреждения стали оплотом сопротивления, а их сотрудники и студенты – активными участниками обороны страны. Особое внимание уделяется не только фронтовым подвигам, но и деятельности в тылу, где педагоги и учёные продолжали работать над важнейшими проектами, поддерживающими армию и народ в трудные времена.

Издание адресовано всем интересующимся историей Великой Отечественной войны. Оно предлагает материалы для организации воспитательной работы в молодёжной аудитории и для анализа и понимания роли образования и науки в формировании национального духа и стойкости народа в борьбе за свободу от нацизма. В настоящее время книга уже отдана в печать.

Добавим, на презентационной площадке чтений также представили сборник, в который вошли материалы докладов, прозвучавших на конференции в прошлом году.

Напомним, Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения), посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проходит на площадке ПсковГУ с 17 по 19 апреля. В мероприятии принимают участие архивисты и краеведы из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пскова, Иркутска, Ярославля, Нижнего Новгорода, учёные и молодые исследователи из 18 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Гагаузии. К чтениям также присоединились представители Псковского музея-заповедника, прокуратуры Псковской области и Археологического центра Псковской области.

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